Увага! Прямі телефонні лінії: дізнайтесь все про пенсії

Увага! Прямі телефонні лінії: дізнайтесь все про пенсії

У жовтні  поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:

13 жовтня з 13:00 до 16:00– за телефоном 702-32-30 щодо автоматичного призначення пенсій, порядок подання документів;

22 жовтня з 13:00 до 16:00 – за телефоном 702-32-35 щодо добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

28 жовтня  з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 щодо запобігання та виявлення корупції.

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