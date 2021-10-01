Увага! Прямі телефонні лінії: дізнайтесь все про пенсії

У жовтні поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
13 жовтня з 13:00 до 16:00– за телефоном 702-32-30 – щодо автоматичного призначення пенсій, порядок подання документів;
22 жовтня з 13:00 до 16:00 – за телефоном 702-32-35 – щодо добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
28 жовтня з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.