Запорізькі юристи податкової служби виграли у судах 924 справи на 1,4 мільярда гривень

З початку року в судах відбувся розгляд 1169 податкових спорів на загальну суму 1 мільярд 645 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з цієї кількості на користь податкових органів винесено 924 рішення на суму 1 мільярд 452 мільйони гривень, що склало 79 відсотків від числа розглянутих справ та 88 відсотків – від сум. Платники виграли 245 справ із сумою 192 мільйони 550 тисяч гривень.
За позовами до органів ДПС при визнання нечинними податкових повідомлень-рішень позицію податкової служби суди підтримали у 187 випадках (66 відсотків) на суму майже 369 мільйонів гривень (75 відсотків). На користь представників бізнесу вирішено 96 справ на 121 мільйон гривень.
Також суди розглянули матеріали справ, де позивачами були податківці, та винесли 614 позитивних для органів ДПС рішень на суму 1 мільярд 33 мільйони гривень. Правоту суб’єктів господарювання визнано у 15 справах із сумою 12,6 мільйона гривень.
Усього на даний час в судах різних інстанцій перебуває більше трьох тисяч справ на загальну суму близько чотирьох мільярдів гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області