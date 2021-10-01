Запорізькі продавці алкоголю і тютюну збільшили обсяги продажу – бюджети громад додатково отримали 19 мільйонів

З початку року зростання обсягів реалізації підакцизної продукції на внутрішньому ринку дозволило збільшити надходження акцизного податку до місцевих бюджетів Запорізької області порівняно з минулорічними на 10 відсотків. Додатково скарбниці громад отримали 19 мільйонів 478 тисяч гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, усього у січні-серпні до бюджетів регіону надійшло 212 мільйонів гривень акцизного податку.
Так, темп приросту бюджетних надходжень від торгівлі лікеро-горілчаною продукцією склав більш ніж 11 відсотків, винопродукції – 18 відсотків, тютюнових виробів – 9 відсотків, пива – 7 відсотків.
За вісім місяців запорізькі виробники пива задекларували обсяги реалізації своєї продукції у 454 тисячі літрів, що перевищило показники 2020 року на 4 відсотки. Підприємці, які виготовляють сидр, відзвітували про продаж 61 тисячі літрів напою, це на 11 відсотків більше, ніж торік.
Фахівці податкової служби області провели 247 перевірок платників, які продавали алкогольні напої та тютюнові вироби. У результаті виявлено 315 порушень законодавства та донараховано 13 мільйонів 400 тисяч гривень штрафних санкцій. На даний час до бюджету вже сплачено майже 1,8 мільйона гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області