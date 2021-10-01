Запрошуємо на «Мистецьку хвилю»

Запрошуємо на «Мистецьку хвилю»

ІV Всеукраїнській арт – фестиваль «Мистецька хвиля», започаткований ГО ЗМОМ «Колорит», відбудеться на площі Маяковського 2 – 3  жовтня 2021 року, з 10-00 до 18-00 години.

Урочисте відкриття 2 жовтня о 12-00 годині.

У рамках фестивалю відбудуться заходи:

• Виставка – вернісаж картин  художників, фотохудожників, майстрів декоративне-ужиткового мистецтва на пл. Маяковського.

• Виставка картин в галереї ТЦ «Афіна» (11 художників, більш 60 робіт).

• Кураторські екскурсії по виставці «Художники із Запоріжжя» у Запорізькому обласному художньому музеї, 2 жовтня, об 11-00 та 15-00.

• Музично-поетичний перформанс «Безмежна» від гурту «Магура»  («Театр-студія «Пігмаліон») Вірші, есе та пісні на слова запорізьких письменниць Анни Кулькової «Повітряна А», Ганни Лупинос та Олени Красносельської.

• Пленерний живопис «Сине небо осені».

• Виставка дитячих малюнків «Світ навколо нас» учбових закладів Запоріжжя.

• Знайомство містян з мистецькими галереями, навчальними студіями-живопису, художніми школами.

• Виконання портретів з натури (працюють художники портретисти).

• Показ авторської колекції одягу з войлоку від Світлани Коцюби.

• Виступи музикантів та співаків.

• Розпродаж  художніх робіт з фонду “Колориту” на допомогу онкологічним хворим.

• Майстер – класи: боді – арт, розпис кольоровим піском, кавовий живопис, виготовлення міні-пано, печворк, розпис керамічних виробів, пленерний живопис олією, розпис чашек в техніці “марморировання”, терапія – олійна пастель на наждачному папері, петриківський розпис, мандала – оберег ведичного зодіаку, мк «Комікси – це просто», мк «Малюємо разом з художником».

Залучені до участі у фестивалі:

Обласний художній музей, Арт-студія «Гармонія», АШД «Абсолютна лінія», студія Оксани Білки,  студія «Prokofiev’s gallery»,  Студія Soft&Warm (м. Дніпро), школа «ЭйдоС», спеціальні та загальноосвітні заклади Вознесенівського р-ну, та інші. 

Протягом фестивалю картини від художників – учасників фестивалю будуть об’єднанні в колекцію, яка буде пізніше безоплатно передана дитячим лікарням Запоріжжя.

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