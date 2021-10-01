Запрошуємо на «Мистецьку хвилю»

ІV Всеукраїнській арт – фестиваль «Мистецька хвиля», започаткований ГО ЗМОМ «Колорит», відбудеться на площі Маяковського 2 – 3 жовтня 2021 року, з 10-00 до 18-00 години.
Урочисте відкриття 2 жовтня о 12-00 годині.
У рамках фестивалю відбудуться заходи:
• Виставка – вернісаж картин художників, фотохудожників, майстрів декоративне-ужиткового мистецтва на пл. Маяковського.
• Виставка картин в галереї ТЦ «Афіна» (11 художників, більш 60 робіт).
• Кураторські екскурсії по виставці «Художники із Запоріжжя» у Запорізькому обласному художньому музеї, 2 жовтня, об 11-00 та 15-00.
• Музично-поетичний перформанс «Безмежна» від гурту «Магура» («Театр-студія «Пігмаліон») Вірші, есе та пісні на слова запорізьких письменниць Анни Кулькової «Повітряна А», Ганни Лупинос та Олени Красносельської.
• Пленерний живопис «Сине небо осені».
• Виставка дитячих малюнків «Світ навколо нас» учбових закладів Запоріжжя.
• Знайомство містян з мистецькими галереями, навчальними студіями-живопису, художніми школами.
• Виконання портретів з натури (працюють художники портретисти).
• Показ авторської колекції одягу з войлоку від Світлани Коцюби.
• Виступи музикантів та співаків.
• Розпродаж художніх робіт з фонду “Колориту” на допомогу онкологічним хворим.
• Майстер – класи: боді – арт, розпис кольоровим піском, кавовий живопис, виготовлення міні-пано, печворк, розпис керамічних виробів, пленерний живопис олією, розпис чашек в техніці “марморировання”, терапія – олійна пастель на наждачному папері, петриківський розпис, мандала – оберег ведичного зодіаку, мк «Комікси – це просто», мк «Малюємо разом з художником».
Залучені до участі у фестивалі:
Обласний художній музей, Арт-студія «Гармонія», АШД «Абсолютна лінія», студія Оксани Білки, студія «Prokofiev’s gallery», Студія Soft&Warm (м. Дніпро), школа «ЭйдоС», спеціальні та загальноосвітні заклади Вознесенівського р-ну, та інші.
Протягом фестивалю картини від художників – учасників фестивалю будуть об’єднанні в колекцію, яка буде пізніше безоплатно передана дитячим лікарням Запоріжжя.