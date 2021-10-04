Для користування державними Е-сервісами фахівці податкової служби видали запоріжцям 33 тисячі електронних ключів

У січні-вересні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів отримали 14 тисяч платників податків регіону. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, фахівці податкової служби видали 33 тисячі електронних ключів.
Щомісяця клієнтами підрозділів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС стають, у середньому, півтори тисячі суб’єктів господарювання і мешканців області. Сама процедура надання ключів займає близько 5-10 хвилин.
У Запорізькій області працюють три пункти обслуговування КНЕДП, які знаходяться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а (1-й поверх), м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103.
З переліком документів, необхідних для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, та зразками заповнення заяв можна ознайомитись на веб-сайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua.
Також платники можуть самостійно сформувати нові сертифікати. Докладніше про це за посиланням: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області