«Хитромудра» техніка облводоканалу встановлює факт «підпільних» врізок

Споживачів Більмака і Розівки обслуговує Куйбишевський цех водопостачання та водовідведення. Це структурний підрозділ комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради.
Днями у Більмаку побувала група фахівців головного підприємства. У наше селище вони приїхали на запрошення начальнику Анатолія Буца. Спеціалісти КП «Облводоканал» прибули із новітньою технікою, яка визначає під землею місце розташування труб. Це потрібно для того, щоб вказати деяким споживачам точне місце встановлення водолічильників. Як відомо, воно має бути максимально наближене до магістрального водогону.
- У нашому розпорядженні, — розповів заступник технічного директора КП «Облводоканал» Олег Машай, — є металошукач та трасопошуковий пристрій. Останній щойно придбали, його освоїли провідні інженери відділу автоматичних систем керування виробництвом Віталій Самарський і Павло Панчак.
Ці інженери разом зі своїм безпосереднім шефом Олегом Машаєм продемонстрували, як працює ця хитромудра техніка на вулиці Патріотичній у нашому селищі. Трасопошуковий пристрій – унікальний. Цей багатофункціональний прилад дає можливість точно визначити розташування і глибину залягання підземних комунікацій. Тобто не лише водопровідних труб, а і різних кабелів тощо. Ось чому коштує недешево – більше 120 тисяч гривень. Пристрій складається із геомікродіода, магнітної антени, приймача, аналізатора частот…
За допомогою цього приладу спеціалісти КП «Облводоканал» визначили для деяких більмаківців місце встановлення водолічильників, а також незаконні врізки. Останніх виявили аж чотири. Що чекає крадіїв води?
Начальник цеху Анатолій Буц та заступник технічного директора Олег Машай пояснили, що вони встановили лише факт «підпільних» врізок і склали акти. А далі цим питання будуть займатися працівники юридичного відділу КП «Облводоканал».
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
Більмак