Сільський музей діє!

Тридцять літ тому, восени 1991 року у селі Смирновому було відкрито перший на Запоріжжі літературно-краєзнавчий музей, йому присвоїли ім’я поета Миколи Нагнибіди, лауреата Шевченківської та Державної премій. Ініціативу проявив наш земляк-білоцерківець Петро Ребро, тодішній голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України. Під скарбницю літератури й історії виділили простору будівлю сільської ради. (Орган місцевого самоврядування переселили в інше приміщення – двоповерховий житловий будинок.) Петро Павлович організовував у рідному селі поета і Нагнибідівські читання. На малу батьківщину Миколи Львовича приїжджали літератори із Запоріжжя та Києва. Створити музей у Смирновому (колишній Попівці) місцевій владі допомогло базове сільгосппідприємство.
В окремому залі сільського музею – письмовий стіл майстра слова, інші меблі, особисті речі Миколи Львовича, його книжки, афіші виступів, багато фотографій, а також скульптура видатного уродженця Смирнового-Попівки. Був час, коли при сприянні сільської ради у музеї відкрили православний храм. У «Запорізькій правді» тоді була надрукована стаття «Церква під дахом музею». Після виступу обласної газети районні власті забили тривогу. У сільраді лише розвели руками: ми ж не виселимо храм із будівлі!
Тоді ініціативу проявив місцевий ентузіаст Василь Скрибець. Патріот рідного краю надав для сільського музею приміщення опорного пункту правоохоронців у Смирновому, в якому, до речі, і музей дільничного інспектора міліції (можливо, єдиний в Україні). Василь Іванович – підполковник міліції, кандидат юридичних наук, перший начальник Розівського райвідділу внутрішніх справ, старший інспектор міліції у рідному селі. Смирновський музей функціонує і нині (на громадських засадах).
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
Фото автора.
Пологівський район.