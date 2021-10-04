ТОВ «Запоріжгаз Збут»: газ для населення законтрактований, його ціна не зміниться до кінця опалювального сезону

Постачальник енергоресурсів ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» захистив своїх клієнтів — побутових споживачів від коливань ціни на газ. Компанія уклала контракт з НАК «Нафтогаз України», що дозволило їй забезпечити вартість кубометра блакитного палива для населення в розмірі 7,99 грн до кінця опалювального сезону, до 1 травня 2022 року. Про це повідомила директор компанії Юлія Бурдак.
«Законтрактованих обсягів достатньо для забезпечення клієнтів ресурсом. Ціна зафіксована на рівні 7,99 грн/м3 для всіх наших споживачів незалежно від обраного ними тарифу», — зазначила вона.
За її словами, з 1 жовтня компанія завершила прийом заяв для переходу на тариф «Твій газ Рівномірний платіж». Понад 8 тисяч клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут» скористалися пропозицією і оформили пропозицію з оплатою газу рівними частинами.
Всі інші побутові клієнти підприємства споживають газ в рамках базового річного тарифу. Річний контракт — це страховка для споживачів від цінових коливань і гарантія безперебійних поставок газу на рік.
Нагадаємо, що вартість природного газу невпинно зростає. На Українській енергетичній біржі вартість ресурсу перевищила 35 грн за кубометр. При цьому ТОВ «Запоріжгаз Збут» утримує вартість ресурсу незмінною протягом півроку.
ТОВ «Запоріжгаз збут» більше шести років безперебійно забезпечує ресурсом понад 470 тисяч своїх клієнтів. Компанія активно розвиває мережу центрів з обслуговування клієнтів, маючи на сьогоднішній день 8 точок контакту і 12 центрів обслуговування. Для віддаленої роботи з рахунками ТОВ «Запоріжгаз Збут» пропонує онлайн-сервіси:
- Особистий кабінет на порталі 104.ua;
- мобільні додатки для iOS і Android;
- чат-боти 7104ua у Viber та Telegram.