Висадити ліс і допомогти онкохворим дітям

Міндовкілля спільно з Держлісагентством запустили благодійну акцію для підопічних фонду “Таблеточки”
Здорові діти і зелена країна – це майбутнє України. В рамках програми Президента “Зелена країна”, яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, Міндовкілля разом із Держлісагентством проводять благодійну акцію.
Акція передбачає об’єднання двох корисних справ: висадження лісу і допомогу онкохворим дітям.
Кожна людина може зробити благодійний внесок — 50 гривень за одне висаджене дерево. Лісівники садитимуть ліс безкоштовно, всі кошти одразу йтимуть на користь підопічних фонду «Таблеточки», який вже 10 років допомагає онкохворим дітям та їхнім родинам.
«Дати шанс дітям на здорове майбутнє та безпечне чисте довкілля – це мета нашої акції. Ми об’єднали зусилля із фондом «Таблеточки», щоб кожен українець, який хоче долучитися до висадки дерев, міг ще й допомогти дітям у боротьбі онкологією. Озеленюючи країну, ми дбаємо про наше спільне майбутнє – протидіємо зміні клімату та її наслідкам, запобігаємо деградації ґрунтів, обмілінню рік, опустелюванню, зберігаємо біорізноманіття, «кондиціонуємо» населені пункти. Справа важлива та варта зусиль і уваги, тож долучайтеся», – розповідає Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Взяти участь в благодійній акції можна за формою реєстрації на сайті https://zelenakraina.gov.ua.
«Ми завжди висаджуємо ліс безкоштовно і будемо так робити надалі. У рамках цієї благодійної акції ми пропонуємо зробити добру справу: допомогти онкохворим дітям через благодійний фонд «Таблеточки». Лісівники віддячать висадженими деревами в обраній вами області. Долучайтеся також до наймасштабнішої висадки у своєму регіоні! Чисте довкілля — це новий тренд», — коментує Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.
На що перетворюється ваша допомога?
- 50 гривень – це одне висаджене дерево і одна безпечна крапельниця для дитини. Щоб захистити онкохворих дітей від занесення інфекцій під час тривалих крапельниць, використовують спеціальні шприци з аспіраційною голкою.
- 100 гривень – це два висаджених дерева і три дні боротьби з раком або флакон протипухлинного препарату, що стримує ріст ракових клітин. На курс лікування дитині потрібно 16-24 флакони цих ліків.
- 150 гривень – це три висаджених дерева і ранок під захистом від мікробів або флакон протимікробного препарату. Ліки проти раку вбивають імунітет, тому під час лікування дітям потрібен додатковий захист від мікробів.
«Дитяча онкологія — це системна проблема. Рак можна перемогти лише об’єднавшись. Фонд дуже вдячний Державному агентству лісових ресурсів за можливість зробити дві добрі справи одночасно: допомогти онкохворим дітям і покращити екологічну ситуацію в країні», — ділиться засновниця благодійного фонду «Таблеточки» Ольга Кудіненко.
Крім благодійної акції на сайті https://zelenakraina.gov.ua можна зареєструватися і долучитися до висадки лісу у своєму регіоні. Під час висадки лісівники безкоштовно нададуть садивний матеріал і проведуть майстер-класи по садінню лісу.