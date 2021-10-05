290 демобілізованих учасників АТО/ООС знайшли роботу за допомогою служби зайнятості

Основне завдання служби зайнятості – це якісне надання послуг всім категоріям громадян, які звернулися до служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи. Питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців, у т.ч. учасників антитерористичної операції, є одним із основних напрямів роботи служби зайнятості.
За оперативними даними протягом 9 місяців 2021 року отримали послуги державної служби зайнятості 1056 осіб з числа учасників АТО(ООС), з них мали статус безробітного 934 особи. За січень-вересень працевлаштовано 290 учасників АТО(ООС). 2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 15 безробітних взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 8 осіб даної категорії проходили професійне навчання з подальшим працевлаштуванням.
За 9 місяців 2021 року по Запорізькій області припинили реєстрацію безробітного у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом 132 особи, у тому числі 78 безробітних із числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС).
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Серед демобілізованих учасників АТО, що звертаються за послугами до служби зайнятості, є ті, хто мав трудовий досвід до служби, особи без досвіду роботи, з тривалою перервою у роботі. Відповідно і організація роботи кар’єрних радників, надання послуг, проводиться з урахуванням цих особливостей, а також беруться до уваги трудові навички, освіта, готовність самих безробітних адаптуватися до трудового життя. Більшість військовослужбовців, які звернулись до служби зайнятості, це люди впевнені у власних силах та цілеспрямовані, готові до активних дій та направлені на отримання результату.
Особисті консультанти надають широкий спектр послуг кожному демобілізованому військовому, здійснюють індивідуальний супровід, щоб прискорити адаптацію до мирного життя та допомогти закріпитися на робочому місці».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47