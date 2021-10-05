Вітер мандрів: На шляху Вижниця – Усть-Путила у Карпатах водоспад Сикавку не оминути

Програма «DOBRE» і Український кризовий медіа центр відкривають Україну українцям і допомагають розвиватися громадам. Підтвердженням тому – черговий прес-тур для журналістів регіональних ЗМІ із Запорізької, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської областей територіями Буковини, Гуцульщини і Прикарпаття. Авторка цих рядків в рамках даного прес-туру побувала у різних куточках українських Карпат і познайомилася, в тому числі, з цікавими природними об’єктами, зокрема, водоспадами.
Спілкуючись з місцевими мешканцями у різних куточках Українських Карпат, дізналася чимало відомостей про них. А побачити на власні очі один із мальовничих водоспадів Покутсько-Буковинських Карпат – Сикавку допоміг водій нашого бусу. Програма прес-туру не передбачала зупинки тут. І ми могли б просто проїхати повз цей унікальний природний об’єкт. Але саме наш водій запропонував зробити тут коротку зупинку.
Довідково. Си́кавка — водоспад в Українських Карпатах (масив Покутсько-Буковинські Карпати), в межах Косівського району Івано-Франківської області, між селами Тюдів та Великий Рожин. Розташований при підніжжі Сокільського хребта, біля південної частини Сокільської скелі, на невеликому потічку за назвою Сикавка (ліва притока Черемошу).Водоспад Сикавка популярний серед туристів, адже розташований при автошляху Чернівці — Путила (автошлях Р 64), і тому легкодоступний. Вище цього водоспаду на відстані 100 м є ще один невеличкий (бл. 3 м) водоспад «Сикавка верхня».
Мініатюрний водоспад Сикавка біля закруту Черемоша, утворений однойменним потічком, який тут впадає у річку зліва, на околиці села Великий Рожин у напрямку на село Тюдів. Водограй падає у глибоку яму і відразу пірнає у трубу, котра прокладена під полотном нової автодороги Вижниця – Усть-Путила. Після цієї перебудови він дещо втратив у мальовничості, проте, зважаючи на легкодоступність, неодмінно огляньте цю пам’ятку природи. До того ж на узбіччі дороги місцеві жителі облаштували торгові ряди і пропонують туристам різноманітні вироби народних промислів, а також різноманітну місцеву харчову продукцію – трав’яні чаї, мед, смаколики.
Що ж до незвичної назви водоспаду, вочевидь, вона походить від звуку, що створює вода, падаючи униз. Складається Сикавка з одного каскаду, вода збігає униз по широкому жолобу з шаруватих гірських порід під ухилом 70-80 ґрадусів.
На підвищенні над водоспадом стоїть пам’ятник Тарасу Шевченку, до котрого ведуть сходи. Його встановили на кошти колишнього місцевого колгоспу. Поруч у бік Тюдова – велетенське урвище Сокільська стінка. Власне тут починається маршрут по Сокільському хребту, гребінь якого всіяний могутніми скелями. Тож це місце безсумнівно вартує хоча б короткої зупинки.
Всеохоплююча комп’ютеризація та підключення до мережі Інтернет зробили доступною для широкого кола любителів мандрівок інформацію про цікаві об’єкти, у тому числі й водоспади. Також поінформованість любителів природи значно зросла і за рахунок помітної активізації та урізноманітнення великомасштабного картографічного забезпечення. Це, у свою чергу сприяло значному розширенню кола людей, які мандрують, які зацікавились природними об’єктами рідного краю. Тому пропоную підказочку, як саме найпростіше потрапити до Сикавки. Тим більше, що по дорозі на Івано-Франківськ його не оминути.
Наталя Зворигіна