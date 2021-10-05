З доходів запоріжців пенсійний і соціальні фонди отримали майже вісім мільярдів гривень

За дев’ять місяців запорізькі роботодавці сплатили 7 мільярдів 830 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1 мільярд 263 мільйони або на 19 відсотків.
У вересні компанії і підприємці регіону перерахували до пенсійного і соціальних фондів 877 мільйонів гривень.
Серед найбільших платників єдиного внеску – підприємства, установи і організації таких сфер, як: виробництво електроенергії, охорона здоров’я, державне управління та оборона.
Всього станом на початок вересня в регіоні зареєстровано 171216 платників єдиного внеску, серед яких 53995 – це юридичні особи та 117221 – фізична особа-підприємець. Кількість платників зросла до показника попереднього року на 1336 осіб.
Нагадаємо, на сьогодні мінімальна сума єдиного внеску становить 1320 гривень, а максимальна сума платежу – 19800 гривень.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області