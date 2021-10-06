Село Вершину Другу позначили на глобусі

Для кожного із нас мала батьківщина – найрідніше місце на планеті. І це без перебільшення! Щаслива та людина, яка згодилася, як кажуть у народі, там, де народилася.
Добру пам’ять залишили по собі командир Смирновського загону самооборони «Берда» Василь Іванович Скрибець та його однодумці. З їхньої ініціативи у Вершині Другій споруджено цей пам’ятний знак: макет земної кулі на п’єдесталі.
На глобусі позначено село, неподалік якого починається річка Берда. Його координати на планеті Земля такі: 47 градусів 13 хвилин північної широти і 36 градусів 30 хвилин східної довготи.
Вершину Другу нерідко називають музейним селом. Тут дійсно є унікальні скарбниці історії. А ще кілька пам’ятних знаків. Біля кожного із них із задоволенням фотографуються туристи. Найчастіше – біля макета земної кулі, на якій позначена Вершина Друга.
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.
Фото автора.
Смирновська громада
Пологівський район.