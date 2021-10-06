Запорізькі платники податків поповнили державний бюджет на вісім мільярдів гривень

За дев’ять місяців запоріжці спрямували до державної скарбниці 8 мільярдів 385 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, представники бізнесу і мешканці регіону перевищили сплату аналогічного періоду 2020 року на 1,7 мільярда гривень або на 26 відсотків.
Найбільші доходи сформував податок на додану вартість – з початку року бюджет отримав 3 мільярди 371 мільйон гривень, це на 401 мільйон гривень або на 13,5 відсотка більше показника січня-вересня минулого року.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 2 мільярди 384 мільйони гривень, що на 367 мільйонів або на 18 відсотків більше, ніж торік.
Добувні підприємства регіону забезпечили 830 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами. Зростання рівня сплати до відповідного періоду попереднього року склало 645 мільйонів гривень.
З доходів суб’єктів господарювання до скарбниці направлено 738 мільйонів гривень податку на прибуток. Це на 180 мільйонів або на 32 відсотки більше, ніж було сплачено за дев’ять місяців 2020 року.
Крім того, до держбюджету спрямовано 602 мільйони гривень військового збору, 215 мільйонів гривень екологічного податку, 51,5 мільйона гривень акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області