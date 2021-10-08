Активісти Запоріжжя вимагають перенести пам’ятник Б. Хмельницькому на Хортицю і створити там Меморіал героїв Козацької доби

Захід – мітинг, який відбудеться 13 жовтня, у середу, о 13-00, у парку Металургів, біля пам’ятника Б. Хмельницькому, організовано з метою донестидо влади вимогу про перенесення пам’ятника на інше місце і створення Меморіалу героїв Козацької доби.
У мітингу візьмуть участь представники ініціативної групи від небайдужих громадян. Ніяких політичних гасел.
Деталі – у зверненні до депутатів і міськвиконкому.
Ініціативна група містян, творчий колектив програми “Козацька звитяга”
Депутатам Запорізької міської ради,
виконкому Запорізької міської ради
Звернення
Ми, ініціативна група небайдужих запоріжців, до якої входять представники громадських і козацьких організацій, ветеранських спілок та об’єднань, Національного заповідника «Хортиця», Запорізького Національного університету пропонуємо розглянути можливість перенесення пам’ятника гетьману Богдану Хмельницькому, який нині перебуває у парку Металургів та майже прихований від уваги містян та гостей міста, на інше місце. Пропонуємо на вибір кілька нових локацій розташування пам’ятника – перехрестя пр. Металургів та вул. Б. Хмельницького, територію площі Запорізької, майданчик при виїзді з вул. Б. Хмельницького на Греблю.
Ми усвідомлюємо, що економічний, культурний, соціальний, туристичний розвиток нашого міста можливий лише за умов побудови УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНИ, яка ґрунтуватиметься на засадах пам’яті, на пошануванні тих героїв, які поклали всі свої сили, вміння, прагнення, а інколи і життя заради щасливого і вільного майбутнього нашого краю. Без розуміння цінностей боротьби за свої права, без виховання у молодого покоління гордості за свою історію та пошани до національних, козацьких традицій, без чіткої політики патріотичного розвитку неможливе становлення і процвітання міста за порогами, яке має стати символом Волі та Демократії для всього цивілізованого суспільства. Лише вільні, освічені, культурно розвинені люди зможуть побудувати добробут на своїй землі, зробити місто не лише індустріальним центром, а й справжньою культурною столицею. Своєю чергою це дозволить залучати в Запоріжжя іноземні інвестиції, численні туристичні потоки, швидко і якісно розвиватися.
Виходячи з реалій, ми визнаємо, що наразі в Запоріжжі немає достатньої кількості пам’ятних місць та власне пам’ятників діячам героїчної доби – Козаччини, які у всьому світі давно стали символами прогресивного, вільного, освіченого і культурного суспільства. Запоріжжя наразі не може виконати потужний запит на героїку, на місця та символи козацької слави, з якими до нас приїжджають тисячі туристів з України, Європи та з-за океану. Не кажучи вже про формування відповідних знань серед місцевого населення (з 20 опитаних нами респондентів, на питання, де знаходиться пам’ятник Богдану Хмельницькому, лише двоє відповіли правильно, а восьмеро навіть взагалі не знають, хто це такий).
Також у майбутньому ми пропонуємо розглянути можливість розробки і впровадження міської програми «Запоріжжя – козацька столиця», а також створення у Запоріжжі Алеї (Меморіалу) козацької слави з встановленням пам’ятників (погрудь, бюстів) видатним діячам Козацької України – гетьманам, кошовим отаманам, старшинам та героям визвольних змагань за Незалежність та Волю України. Першим кроком у реалізації цього проекту якраз і стане перенесення пам’ятника Хмельницькому на нове місце.
Зі свого боку пропонуємо та обіцяємо усіляку підтримку – інформаційну, фінансову (за можливості), «робочі руки» тощо. Також існує можливість залучення партнерів – міст та громад, чиї уродженці принесли славу Запорозькому та українському козацтву і чиє увічнення плануватиметься у Запоріжжі.
Ініціативна група містян, творчий колектив програми “Козацька звитяга”, а також інші підписанти