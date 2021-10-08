Бонуси онлайн-казино Вулкан та фінансові транзакції

Будь-який повнолітній гемблер може грати в казино Vulkan на реальні гроші. Обирати апарат допомагає система категорій. Всі азартні ігри розподілені в меню казино Вулкан за популярністю, новизною, принципом гри. На сайті клубу також є опція фільтрації слотів за провайдерами.
Фінансові транзакції в клубі
У кожного гравця є бонусний і реальний рахунок. Бонусний баланс поповнюється подарунками від казино. Перелік доступних платіжних систем вказано на сайті клубу. Для поповнення реального ігрового рахунку гемблеру потрібно створити заявку.
Транзакції обробляються в автоматичному режимі, тому гроші надходять протягом декількох хвилин. Комісія за переказ оплачується гравцем, залежить від обраної платіжної системи. За правилами Вулкан геймер зобов’язується вносити лише особисті кошти, отримані законним шляхом.
Перевести у готівку виграші в онлайн-казино можна за тими реквізитами, які раніше вже використовувалися для проведення транзакцій. Співробітники Vulkan обробляють заявки в ручному режимі. Швидкість виведення виграшів залежить від суми, статусу гравця за програмою лояльності.
Бонуси казино Вулкан
В ігровому клубі передбачені бонуси для нових і активних учасників за виконання певних умов. Привітальні заохочення гравець отримує при реєстрації. Вид бонусу і можливість вибору подарунка визначається умовами поточної акції. Мета реєстраційного бонуса – дати гемблеру можливість зробити більше ставок, зрозуміти принцип гри і оцінити переваги клубу. За створення нового облікового запису в казино гравець може отримати:
- фріспіни – безкоштовні обертання в апаратах;
- депозитний бонус;
- кешбек – повернення програних коштів;
- бонусні бали;
- грошовий подарунок тощо.
Вітальний бонус може бути комбінованим. Для фріспінів в умовах акції визначено їх кількість, розмір ставки, автомати, в яких вони доступні. Найбільш вигідний депозитний бонус – на перше поповнення рахунку.
Перевести у готівку подарункову суму відразу не можна. Гроші, які знаходяться на бонусному балансі, потрібно відіграти з певним множником – вейджером. Коефіцієнт показує, на яку суму потрібно зробити ставки, щоб виграші почали надходити на реальний баланс і стали доступними для виведення.