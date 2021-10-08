На запорізьких курортах 217 підприємців порушували податкове законодавство

Упродовж травня-вересня фахівці податкової служби регіону проводили перевірки закладів торгівлі на узбережжі Азовського моря. Як свідчать їхні результати, представники курортного бізнесу почали більш відповідально ставитися до дотримання законодавчих вимог. Підтверджують підвищення сумлінності підприємців факти збільшення офіційних виторгів та зростання сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів на 12 відсотків до минулорічного показника. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Водночас у 217 торговельних об’єктах все ж були зафіксовані порушення податкового законодавства. Загальна сума донарахованих санкцій склала майже 4,2 мільйона гривень.
Серед найбільш поширених випадків недотримання законодавства – проведення розрахункових операцій без касового апарату (160), порушення програмування РРО (153), не підтвердження походження товарів (76), торгівля алкоголем за цінами, нижче встановлених мінімальних (67), діяльність закладів без присвоєння статусу об’єкта громадського харчування (49), реалізація алкогольних напоїв (20) та тютюнових виробів (12) без ліцензій, відсутність на підакцизній продукції марок акцизного податку (10) та інші.
Здійснювались контрольні заходи й у літніх зонах відпочинку на території обласного центру, де податківці встановили п’ять порушень. Так, виявлено факти торгівлі “в обхід” РРО, невидачі фіскальних чеків, безліцензійного продажу алкоголю і тютюну тощо.
Наприклад, в одному з центрів сімейного відпочинку співробітники задокументували реалізацію підакцизних товарів без відповідних ліцензій. Натомість власник закладу продовжував торгувати алкоголем і цигарками, за що був повторно притягнутий до відповідальності.
Всього у м. Запоріжжя порушникам донараховано 360 тисяч гривень штрафних санкцій, 304 тисячі гривень з яких будуть спрямовані до місцевого бюджету.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області