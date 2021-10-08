Податкові надходження до бюджетів Запорізької області склали майже 11 мільярдів гривень

У січні-вересні до місцевих бюджетів регіону надійшло 10 мільярдів 963 мільйони гривень податків і зборів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 1 мільярд 845 мільйонів гривень або на 20 відсотків більше, ніж було сплачено за три квартали 2020 року.
Так, роботодавці і мешканці області перерахували до скарбниць 7 мільярдів 152 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з минулим роком зростання склало 1 мільярд 101 мільйон гривень або 18 відсотків.
З початку року до бюджетів спрямовано 1 мільярд 349 мільйонів гривень плати за землю, що на 177 мільйонів або на 15 відсотків більше, ніж у січні-вересні попереднього року. Зокрема, землевласники і орендарі-юридичні особи поповнили скарбниці на 1 мільярд 118 мільйонів гривень, фізичні особи – на 213 мільйонів гривень.
Представники спрощеної системи оподаткування направили до бюджетів 1 мільярд 263 мільйони гривень єдиного податку та забезпечили збільшення показників до минулорічних показників на 251 мільйон гривень або на 25 відсотків. Так, від підприємців-фізичних осіб надійшло 947 мільйонів гривень, суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 158 мільйонів гривень, агровиробників – 157 мільйонів гривень.
Крім того, місцеві скарбниці отримали 357 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 265 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, 139 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області