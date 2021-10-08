Селищу районного значення на Запоріжжі ПОВЕРНУЛИ УКРАЇНСЬКУ ІСТОРИЧНУ НАЗВУ – КАМ’ЯНКА

6 жовтня пленарне засідання Верховної Ради України вів Перший заступник Голови парламенту Руслан Стефанчук.
У порядку денному: позачергові вибори голів окремих місцевих рад (громад), процедурні питання щодо головуючого, зміни меж трьох міст, а також про перейменування одного села і селища.
Народні депутати розглянули і 231 голосом прийняли Постанову про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області на Кам’янку. Проєкт її був внесений народними депутатами, членами Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком, Віталієм Безгіним та іншими депутатами від фракції політичної партії «Слуга Народу».
Нарешті нашому містечку повернули українську історичну назву Кам’янка! Як відомо, Більмак в українській мові має лише одне значеня : людина із більмом на оці.
Костянтин ПРИЧИНЕНКО.