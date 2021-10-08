Запрошуємо на виставку картин Мирослава Добрянського у Запорізькому краєзнавчому музеї

Відкриття непересічної художньої виставки і оголошення цікавого творчого конкурсу для журналістів відбудуться одночасно, 8 жовтня 2021 року, об 11.00, в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.
Експозиція художніх полотен знакова для нашого міста і носить назву «Запоріжжя – колиска козацтва у картинах Мирослава Добрянського».
Марк Добрянський – наш земляк, визнаний майстер пензля, основною темою творчості якого стало висвітлення вільного запорозького духу, історичних особистостей, звичаїв та традицій . козацької доби. Картини представлені в експозиції – з картинної галереї друга художника, відомого історика і мецената Валерія Козирєва.
Запорізька обласна організація НСЖУ з нагоди цієї події спільно з організаторами виставки та особисто Мирославом Добрянським оголошує конкурс творчих дуетів – художник-журналіст. Бажаючі взяти участь у конкурсі протягом місяця (поки діятиме виставка), обирають одну з картин, представлених на ній, та пишуть есе чи вірш про цю картину та надсилають свій твір до обласної організації НСЖУ.