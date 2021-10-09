Ринок праці Запорізької області

Станом на 08 жовтня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 11,9 тис. осіб, з них 9,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 08 жовтня 2021 року – 1525 одиниць (у м. Запоріжжі – 909 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку жовтня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 180 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 101 безробітну особу, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.