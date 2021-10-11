Тюнінг автомобіля – види, плюси та мінуси

Справжні автомобілісти намагаються стандартну комплектацію свого залізного коня змінити в кращу сторону. Додати практичних або незначних, зате красивих деталей. Деякі не зупиняються на дрібничках і продовжують нескінченно вдосконалювати технічні та зовнішні характеристики. Процес покращення має назву тюнінг (https://toptuning.ua/_, який може носити косметичний чи технічний характер і змінити стандартні налаштування автомобіля.
Які бувають варіанти тюнінгу?
В загальному всі види вдосконалення автомобіля можливо розділити на такі:
- Технічний – тюнінгувати технічно можливо: двигун, електронний чіп, коробку передач, підвіску. Багатьом здається, що такі дії неприпустимі, та сучасні майстри можуть покращити технічні характеристики залізного коня і домогтися кращих показників швидкості, потужності, надійності і т.п.
- Внутрішній чи салонний – багатьом до вподоби змінювати внутрішнє начиння автомобіля. Особливо це стосується не дорогих авто, та деякі роблять тюнинг BMW F30, щоб навіть шикарне авто виглядало більш модерново, та вражало пасажирів. Змінюють зазвичай обшивку салону, чохли на сидіннях та їх форму, покриття, передню панель.
- Зовнішній чи кузовний – цей вид вдосконалення теж розподіляється на косметичний та технічний. Змінюють колір машини, додають різноманітні наклейки, поліпшують форму та якість фар, бампера, встановлюють спойлер, іноді навіть змінюють форму деяких частин кузова.
В плані тюнінгу фантазія автомобілістів немає меж, та варто пам’ятати, що деякі види можуть бути забороненими, наприклад, тонування скла чи додавання аксесуарів, що заважають нормальному пересуванню автомобіля, або можуть бути небезпечними для інших.
Плюси та можливі мінуси
Звичайно, що будь-яке вдосконалення в кращу сторону принесе позитивні зміни. Вони зроблять автомобіль більш витривалим, швидшим, красивішим. Деякі примудряються створити справжній шедевр з дешевих та старих автомобілів. Існують навіть спеціальні конкурси, де визначають переможців.
Що стосується негативних сторін, то власники автомобілів називають спершу вартість, бо вона може перевищувати навіть ціну самого автомобіля, іноді в кілька раз. Далі – неправильні налаштування. Автомобіль рухається по дорозі з великою швидкістю, дефекти в налаштуваннях можуть обернутись фатальними наслідками для водія, пішоходів, або всіх оточуючих. Можливі штрафи за не дозволені законом зміни.
Тюнінг виник внаслідок бажання покращити зовнішній і технічний стан автомобіля. В деяких випадках його варто робити, та перегинати палку не рекомендується.