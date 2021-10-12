5 міфів про пересувні відділення Укрпошти

Новина про те, що Укрпошта продовжує запускати пересувні відділення наробила багато
галасу і, як завжди трапляється з нововведеннями, обросла чутками і міфами. Щоб
розібратися, що правда, а що ні, і як будуть відтепер буде працювати пошта, ми дослідили
5 найбільших міфів про «пошту на колесах».
Міф 1. Відділення закриються і Укрпошта перестане працювати
Укрпошта не може припинити роботу, якщо в населеному пункті мешкає хоча б одна
людина. Цей обов’язок національного поштового оператора закріплено законодавче, тому
всі хвилювання, що Укрпошта просто припинить надавати послуги – марні. В Харківській
дирекції Укрпошти нам пояснили, що ж буде з відділеннями в селі.
«У всіх селах Харківщини, де проживає більше 1,2 тис осіб, залишаються стаціонарні
відділення поштового зв’язку, переважну більшість з яких вже автоматизовано.
Найближчим часом буде автоматизовано ще 40 сільських відділень, щоб клієнти могли крім
поштових, отримувати ще й фінансові послуги. А от у селах, де проживає менше 1,2 тис осіб,
будуть працювати пересувні відділення. На Харківщині таких 1449 сіл, в яких будуть
працювати 117 «пошт на колесах». 1-2 рази на тиждень, залежно від чисельності населення,
в село приїжджатиме спеціальне авто Укрпошти. Воно обладнане таким чином, щоб можна
було доставляти посилки, розвозити періодику, пенсії, продавати товари першої
необхідності. Також у кожній машині буде термінал 3 в 1, щоб можна було приймати картки
до оплати або знімати готівку з карток, якщо виникне така потреба. Таким чином, перелік
послуг, які надає Укрпошта, не тільки не скоротиться, а ще й розшириться. А сама пошта як
працювала, так і буде працювати» – пояснили в Укрпошті.
Штат пересувного відділення складатиметься з водія, начальника відділення і листоноші.
Поки листоноша і водій розвозитимуть посилки і пенсії, начальник відділення
залишатиметься у точці обслуговування. Це буде або приміщення відділення Укрпошти, або
якесь інше приміщення, надане сільрадою. В точці присутності можна так само отримати
всі ті ж послуги, що і у пересувному відділенні. Тобто, якщо людині потрібно відправити
посилку, це можна зробити як у точці обслуговування, так і віддати посилку листоноші, яка
на авто буде об’їжджати село.
Міф 2. Через нові графіки пенсію не будуть доставляти вчасно
Сільські відділення і зараз не працюють 6 днів на тиждень. Як правило, вони працюють 2-3
дні на тиждень. Для частини населених пунктів з переходом від стаціонарних відділень на
пересувні графік може взагалі не змінитися. Навіть якщо графіки зміняться, вони будуть
складені таким чином, щоб листоноша встигала обслуговувати всіх мешканців, в тому числі
і вчасно доставляти пенсії. Якщо говорити окремо про доставку соціальних виплат і пенсій,
то Укрпошта – перша хто зацікавлений доставляти їх вчасно. Справа в тому, що поштовий
оператор відчитується за доставку кожної пенсії. І якщо з якоїсь причини гроші було не
доставлено, пошта має їх повернути назад на рахунок пенсійного фонду.
Впровадження пересувних на графік доставки пенсій не вплине. Але це суттєво вплине на
підвищення рівня безпеки і персоналу, і коштів, а також забезпечить комплексне
обслуговування пенсіонерів: при одержанні пенсій можна буде одразу сплатити рахунки
за споживі послуги, придбати товар, оформити передплату, тощо
Міф 3. З переходом на новий формат пошта перестане доставляти газети і журнали
Оформлення передплати і доставка періодики – така ж послуга Укрпошти, як і решта інших
послуг. Укрпошта і надалі буде доставляти газети та журнали. Оформити передплату можна
буде як у точці обслуговування, так і у листонош. Придбати пресу без передплати можна
буде у пересувному відділенні.
А що робити з доставкою тижневиків, якщо вихід номеру і графік пересувного не
співпадають? Коли запускаються пересувні відділення, перші кілька тижнів авто їздить по
плаваючому графіку, щоб протестувати роботу і створити постійний графік. Як показує
досвід Укрпошти у інших областях, де пересувні відділення вже запустилися, швидко
вдається знайти зручний режим, який дозволятиме вчасно розвозити і пенсії, і періодичні
видання, і надавати інші послуги.
Саме зараз у розпалі передплатна кампанія на 2022 рік. Приймання передплати
проводиться всіма поштовими відділеннями та листоношами. Укрпошта підготувала для
передплатників багато подарунків. Кожен, хто передплатив хоча б одне видання,
автоматично стає учасником акції «Я люблю передплату» та отримує можливість взяти
участь у розіграші, а також позмагатися за головний подарунок – пральну машину
«Samsung», надіславши квитанції та абонемент про оформлену передплату. Подробиці
акції можна дізнатися у листоноші або у поштовому відділенні (пересувному або ще
стаціонарному), а також на офіційному сайті Укрпошті у розділі «Акції».
Як бачите, Укрпошта цінує кожного передплатника і робить все можливе для розвитку
послуги з передплати періодичних видань.
Міф 4. Так як пошту тепер доставлятимуть автівкою, через ціни на паливо зросте вартість
поштових послуг.
Укрпошта, як і інші організації, час від часу переглядає тарифи на свої послуги. Перегляд цін
пов’язаний з інфляцією, з підвищенням заробітної платні тощо. Але він точно не буде
пов’язаний зі зміною формату роботи пошти. По-перше, ціни на послуги Укрпошти однакові
для всіх відділень по всій території країни, незалежно від того, як відділення – пересувні чи
стаціонарні – там функціонують. По-друге, зміна формату зі стаціонарних відділень на
пересувні якраз пов’язана з оптимізацією. Кількість послуг, які оплачують мешканці
невеликих сіл, не перекриває витрат Укрпошти для забезпечення цих послуг в класичному
форматі. Щоб не тільки зберегти існуючі, алей запровадити сучасні послуги, які базуються
на нових технологіях, було вирішено в невеликих населених пунктах змінити формат зі
стаціонарних на пересувні. Бо утримувати одне пересувне відділення, яке буде
обслуговувати кілька сіл, вигідніше, ніж утримувати кілька стаціонарних відділень.
Міф 5. Із запуском пересувних на пошті не можна буде сплатити комунальні послуги
Навпаки, із запуском пересувних відділень оплатити комунальні послуги можна буде не
лише готівкою, а ще й карткою, бо кожна бригада матиме автономний термінал для
прийому платежів. Сама ж послуга оплати комунальних нікуди не зникає – всі, хто сплачував
комунальні через Укрпошту, можуть і далі це робити. Листоноша так само зможе допомогти
з оплатою – вона і принесе платіжки, і оформить оплату.
Як бачимо, міфи виявилися дійсно міфами. Така людська природа, що до всього нового ми
ставимося з пересторогами. Проте в цьому випадку дійсно для хвилювань немає причин:
пошта в селах працюватиме, просто в деяких селах вона буде тепер «на колесах».
5 міфів про пересувні відділення Укрпошти
Новина про те, що Укрпошта продовжує запускати пересувні відділення наробила багато