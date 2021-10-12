Як подати звіт за формою 3-ПН через електронний кабінет роботодавця
Пропонуємо увазі працедавців 5 кроків для швидкого подання звіту З-ПН через електронний сервіс ДСЗ – електронний кабінет роботодавця:
- 1. Зареєструвати електронний кабінет роботодавця (далі – ЕКР) можна за посиланням:
2. Після реєстрації синхронізувати дані ЕКР з базою даних центру зайнятості вашого регіону. Для цього необхідно надати консультанту роботодавця з центру зайнятості ваш логін і пароль, які будуть внесені у дані вашого підприємства в електронній базі даних Державної служби зайнятості.
3. Оберіть вкладку «Взаємодія зі службою зайнятості» в меню Електронного кабінету, далі – «3-ПН» та створіть звіт 3-ПН
4. Оберіть із довідника центр зайнятості, до якого плануєте подати вакансію).
5. Виповніть усі вікна, зазначивши професію/посаду, кількість вакансій, розмір заробітної плати, місце проведення робіт. Позначте галочкою рядок «Наявність коментарів у додатку». Заповніть усі вікна додатку, особливо ті, де відсутні довідники (завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі).
Щоб додати вакансії за іншими посадами, натисніть «Додати рядок» та повторіть попередні операції.
Фахівці служби зайнятості оперативно отримають інформацію про свіжі вакансії та сприятимуть у підборі персоналу, враховуючи ваші вимоги.
Відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Запорізького ОЦЗ
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-19-02