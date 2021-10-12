Запоріжці збільшили сплату військового збору на 21 відсоток

З початку року запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 602 мільйони гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком запоріжці сплатили на 103 мільйони гривень або на 21 відсоток більше.
Половину із загальних надходжень забезпечили суб’єкти господарювання і мешканці обласного центру – майже 307 мільйонів гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники перерахували до державної скарбниці 81,5 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські – 51 мільйон гривень, бердянські та приморські – близько 43 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 22,4 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 19 мільйонів гривень, оріхівські та гуляйпільські – 19 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 18,8 мільйона гривень тощо.
На даний час в регіоні сплачують військовий збір 67800 компаній і підприємців, серед яких майже 16 тисяч – це юридичні особи, 52 тисячі – фізичні особи.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області