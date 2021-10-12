Запорізькі платники ПДВ поповнили державну скарбницю майже на 3,4 мільярда гривень

За дев’ять місяців компанії і підприємці регіону сплатили до державного бюджету 3 мільярди 371 мільйон гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, минулорічний рівень надходжень перевищено на 401 мільйон гривень або на 13,5 відсотка.
Так, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували до державної скарбниці 1 мільярд 927 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські платники – 254 мільйони гривень, бердянські та приморські – майже 238 мільйонів гривень, токмацькі та чернігівські – 143 мільйони гривень, оріхівські та гуляйпільські – 136 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 127 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 125,5 мільйона гривень, Запорізького району – 114,5 мільйона гривень тощо.
Всього станом на початок жовтня в регіоні зареєстровано десять тисяч платників ПДВ, зокрема, більше дев’яти тисяч юридичних осіб та 961 фізична особа.
Нагадаємо, 20 жовтня спливає граничний термін подання декларації з податку на додану вартість за вересень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області