Бійці загону самооборони «Берда» стережуть Орлові могили

Орлові могили – таку назву має курганний могильник неподалік Вершини Другої. Як свідчать історики-краєзнавці, на картах позаминулого століття значилося десять могил, які ланцюгом витягнулися зі сходу на захід. У середині двадцятого століття їх було уже сім. Кургани розорювалися.
Нині увагу привертає один насип. Його не розорюють, на схилах збереглася первісна рослинність приазовського степу. Краєзнавці запевняють, що курган заввишки 4,8 метра, а висота місцевості – 252,8 метра.
На вершині кургану – колона із зображенням степового орла, біля підніжжя – табличка із написом. Про це подбали члени Смирновського загону самооборони «Берда». Ініціативу проявив очільник цього громадського об’єднання Василь Іванович Скрибець.
Фото
Костянтина ПРИЧИНЕНКА.
Смирновська громада