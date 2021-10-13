Фахова регіональна дискусія «Стандарти та саморегуляція: як зберегти якісну журналістику для суспільства?» від Комісії з журналістської етики у партнерстві з виданням «Запорізька правда» та Факультетом журналістики Запорізького національного університету пройшла у комбінованому форматі – офлайн та онлайн.
У лінгафонній аудиторії вишу зібралися зацікавлені студенти-журналісти, їх викладачі та представники місцевих ЗМІ. У заході взяли активну участь, виявивши особисту зацікавленість у залученні до дискусії майбутніх медійників, декан факультету журналістики ЗНУ Віктор Костюк та його заступниця Вікторія Ковпак. В онлайн-форматі до них приєдналися члени Комісії з журналістської етики, а також редактори регіональних ЗМІ як Запорізької, так і інших областей України і загальнодержавних інформаційних та спеціалізованих видань. Крім того, онлайн долучилися журналісти та медіаексперти, а також усі зацікавлені у розвитку етичної журналістики Запоріжжя та Запорізької області. Модератори дискусії – Олексій Погорєлов, голова ВГО «Комісія з журналістської етики», та Наталя Зворигіна, головна редакторка ТОВ РІА «Запорізька правда», запропонували обговорити питання репутації ЗМІ як інструменту формування і збереження довіри аудиторії. Учасники дискусії обговорили роль саморегуляції медіа та Комісії з журналістської етики у формуванні позитивної репутації медіа. Провідна спікера – членкиня КЖЕ, перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ онлайн виступила з доповіддю про формати роботи Комісії з журналістської етики – органу саморегуляції роботи журналістів та редакцій, який дозволяє обговорювати та пропонувати шляхи вирішення конфліктних ситуацій базуючись на єдиному стандарті роботи – Кодексі етики українського журналіста. Заступниця декана факультету журналістики ЗНУ Вікторія Ковпак поділилася досвідом фахової підготовки майбутніх медівників на засадах Кодексу журналістської етики і підтримала пропозицію ефективно співпрацювати з КЖЕ у вирішенні нагальних задач.
Керівники регіональних медіа дізналися,як якісна журналістика допоможе підвищити монетизацію ЗМІ і що для цього може зробити КЖЕ. Студенти-журналісти активно дискутували з фахівцями, ставили чимало додаткових запитань, демонструючи не тільки високу зацікавленість, але й високий рівень освіченості щодо дотримання положень Кодексу журналістської етики.
Підбиваючи риску дискусії, Олексій Погорєлов, голова ВГО «Комісія з журналістської етики», зазначив, оскільки сьогодні перед професійним медійним середовищем України гостро постало завдання зберегти якісну журналістику для нашого суспільства, такі заходи, як нинішня відверта розмова, набудуть системності і стануть засобом формування клімату неприйняття непрофесійної поведінки, а недотримання норм Кодексу журналістського етики буде призводити до втрати ЗМІ, що цього припускаються, своїх позицій у медійному просторі і на ринку. До слова, для вирішення конфліктних питань із ЗМІ до Комісії з журналістської етики можуть звертатися не тільки самі медійники, але й пересічні громадяни, які вважають, що певні публікації у виданнях, на інформаційних сайтах чи в ефірах теле- і радіо-каналалів порушують їхні права.