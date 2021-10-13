Як зберегти якісну журналістику для суспільства?

Як зберегти якісну журналістику для суспільства?

Фахова регіональна дискусія «Стандарти та саморегуляція: як зберегти якісну журналістику для суспільства?» від Комісії з журналістської етики у партнерстві з виданням «Запорізька правда» та Факультетом журналістики Запорізького національного університету пройшла у   комбінованому форматі –  офлайн та онлайн.

У лінгафонній аудиторії вишу зібралися зацікавлені студенти-журналісти, їх викладачі та  представники місцевих ЗМІ. У заході взяли активну участь, виявивши особисту зацікавленість у залученні до дискусії майбутніх медійників, декан факультету журналістики ЗНУ  Віктор Костюк та його заступниця Вікторія Ковпак.  В онлайн-форматі до них приєдналися члени  Комісії з журналістської етики, а також редактори регіональних ЗМІ  як Запорізької, так і інших областей України і загальнодержавних  інформаційних та спеціалізованих видань. Крім того,  онлайн долучилися журналісти та медіаексперти, а також усі зацікавлені у розвитку етичної журналістики Запоріжжя та Запорізької області.  Модератори дискусії – Олексій Погорєлов, голова ВГО «Комісія з журналістської етики»,  та Наталя Зворигіна, головна редакторка ТОВ РІА «Запорізька правда», запропонували обговорити питання репутації  ЗМІ як інструменту формування і збереження довіри аудиторії. Учасники дискусії обговорили роль саморегуляції медіа та Комісії з журналістської етики у формуванні позитивної  репутації медіа. Провідна спікера – членкиня КЖЕ, перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ онлайн виступила з доповіддю про формати роботи  Комісії з журналістської етики – органу саморегуляції роботи журналістів та редакцій, який дозволяє обговорювати та пропонувати шляхи вирішення конфліктних ситуацій базуючись на єдиному стандарті роботи – Кодексі етики українського журналіста. Заступниця декана факультету журналістики ЗНУ Вікторія Ковпак поділилася досвідом фахової підготовки майбутніх медівників на засадах Кодексу журналістської етики і підтримала пропозицію ефективно співпрацювати з КЖЕ у вирішенні нагальних задач.

 Керівники  регіональних медіа  дізналися,як якісна журналістика допоможе підвищити  монетизацію ЗМІ і що для цього може зробити КЖЕ. Студенти-журналісти  активно  дискутували з фахівцями, ставили чимало  додаткових  запитань, демонструючи не  тільки високу зацікавленість, але й високий рівень освіченості щодо дотримання положень Кодексу журналістської етики.

 Підбиваючи риску дискусії, Олексій Погорєлов, голова ВГО «Комісія з журналістської етики», зазначив, оскільки сьогодні перед професійним медійним середовищем України гостро постало завдання зберегти якісну журналістику для нашого суспільства,   такі заходи,  як нинішня відверта розмова, набудуть системності і стануть засобом формування  клімату неприйняття непрофесійної поведінки, а недотримання норм Кодексу журналістського етики буде призводити до втрати ЗМІ, що цього припускаються, своїх позицій  у медійному просторі і на ринку. До слова, для вирішення конфліктних питань із ЗМІ  до Комісії з журналістської етики можуть звертатися не тільки самі медійники, але й пересічні громадяни, які вважають, що певні публікації у виданнях, на інформаційних сайтах чи в ефірах теле- і радіо-каналалів порушують їхні права.

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