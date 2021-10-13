16 жовтня, у суботу, з 12 до 17-00 на Кінному театрі на о. Хортиця відбудеться Свято великих козацьких перемог, приурочене до 400-ліття завершення Хотинської битви.
У вересні-жовтні 1621 року під фортецею Хотин (теперішня Чернівецька область) Військо Запорозьке живим щитом стало на дорозі велетенської армії турецького султана Османа ІІ, який йшов підкоряти Європу. Вирушивши з Запорозької Січі, 41-тисячне козацьке військо під керівництвом гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного врешті зупинило турків і врятувало європейську спільноту від повного поневолення османами. І саме цими днями місяця жовтня була підписана мирна угода між Османською імперією та Річчю Посполитою. А козацтво вкрило себе вічною славою непереможних та найсильніших воїнів того часу. Хотинська перемога оспівана в піснях та легендах, у художніх творах та картинах європейських митців того часу.
Кінний театр «Запорозькі козаки» пропонує разом відзначити славну перемогу козацької зброї!
У програмі свята:
Вистава Кінного театру «Запорозькі козаки», веселі народні забави і звитяжні козацькі розваги з відвідувачами, катання на конях та можливість постріляти з козацької зброї.
Театралізована масова постановка ключового епізоду Хотинської битви – сутички козаків з передовим турецьким загоном, атака османів на козацький табір, вибори нового гетьмана запорожцями, сутичка між ворогуючими партіями січовиків, повернення додому з перемогою Війська Запорозького. Авторська постановка, яскраві автентичні костюми, оригінальний музичний супровід, шикарні батальні сцени, рукопашні поєдинки, драматичні діалоги – все це прямо на території Кінного театру розіграють артисти Запорізького обласного академічного музично-драматичного театру ім. Магара.
Концерт ансамблю народної пісні та побутового танцю «Оксамит», хороводи, ігрища, танці та співи, інтерактивні забави разом з артистами.
Показовий виступ з козацького рукопашу Театру козацького бою «Запорозький Спас». Фантастичні вправи зі зброєю, карколомні бої, постановочні поєдинки, неймовірне володіння тілом і духом, екстремальні вміння козаків та козачок викликають захват!
Показові виступи з шабельного бою та постановочні двобої від Миколаївської козацької школи (м. Миколаїв), таємниці танців з шаблями та дивовижна жіноча самооборона за допомогою холодної зброї, відновлена зі старовинних прийомів
Показові виступи вихованців Запорізького центру козацького військово-патріотичного виховання “Школа джур”, рій “Червона калина”, гурт “Козачата”.
Увага! Вперше в Кінному театрі відбудеться спецпогашення маркованого художнього конверту під назвою “В серцях нащадків – слава козаків!” від Укрпошти.