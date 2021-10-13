Журналістська спільнота разом з нардепом Сергієм Штепою бореться за відродження «Запорізької правди»

На нещодавньому засіданні Правління Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, яку очолює заслужений журналіст Наталія Кузьменко, вчергове обговорили стан справ з реформуванням видання, якому, всупереч Закону, незважаючи на рішення суду на користь редакції, активно протидіє колишній засновник – Запорізька обласна рада.
До вирішення ситуації підключився народний депутат України Сергій Штепа. Своєю підтримкою нашому виданню він вже здобув авторитет захисника права громадян на свободу слова. Зокрема, саме з його ініціативи відбулися слухання з питання законного роздержавлення «запорізької правди» у комітеті зі свободи слова Верховної ради.
Надійний захист «Запорізькій правді» надає і сама журналістська спільнота. Голова НСЖУ Сергій Томіленко звернувся до РНБО з питанням щодо збереження єдиного українськомовного видання регіонального рівня із 105-річною історією для запоріжців.
Тож боротьба все ще триває, а значить, є надія, що справа кінець кінцем вирішиться по закону. Правління ЗОО НСЖУ підтримує творчий колектив газети і у подальшому надаватиме йому всебічну допомогу.
Наталя Зворигіна, головна редакторка