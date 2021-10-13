Журналістська спільнота разом з нардепом Сергієм Штепою бореться за відродження «Запорізької правди»

Журналістська спільнота разом з нардепом Сергієм Штепою бореться за відродження «Запорізької правди»

На нещодавньому засіданні Правління Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, яку очолює заслужений журналіст Наталія Кузьменко,  вчергове обговорили стан справ з реформуванням видання, якому, всупереч Закону, незважаючи на рішення суду на користь редакції, активно протидіє колишній засновник –  Запорізька обласна рада.

До вирішення ситуації  підключився народний депутат України Сергій Штепа.  Своєю підтримкою нашому виданню він вже здобув  авторитет захисника права громадян на  свободу  слова. Зокрема, саме з його ініціативи відбулися слухання з  питання  законного роздержавлення  «запорізької правди» у   комітеті зі свободи слова Верховної ради.

Надійний захист «Запорізькій правді» надає і сама журналістська спільнота.  Голова НСЖУ Сергій Томіленко звернувся до РНБО з питанням щодо збереження єдиного українськомовного видання регіонального рівня із 105-річною історією для запоріжців.

Тож боротьба все ще триває, а значить,  є надія, що справа кінець кінцем вирішиться по закону.  Правління  ЗОО НСЖУ підтримує  творчий колектив газети і у подальшому надаватиме йому всебічну допомогу.

 Наталя Зворигіна, головна редакторка

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