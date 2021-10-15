Від продажу алкоголю і тютюну скарбниці запорізьких громад отримали 265 мільйонів гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 265 мільйонів 445 тисяч гривень акцизного податку. Порівняно із січнем-вереснем 2020 року сплачена сума зросла на 43 мільйони 187 тисяч гривень або на 19 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Підприємцям і компаніям, які торгують підакцизними товарами, цього року видано майже вісім тисяч ліцензій. До бюджету сплачено 38 мільйонів 505 тисяч гривень.
Так, платники отримали 3337 ліцензій на право роздрібної реалізації алкогольних напоїв, 3016 – на продаж тютюнових виробів, 1002 – пива, 317 – сидру тощо. Крім того, продовжено термін дії 10818 дозволів, призупинено 872, анульовано 2188. Станом на 1 жовтня кількість діючих документів склала 10697. З їхнім переліком можна ознайомитись за посиланням: http://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Упродовж дев’яти місяців фахівці податкової служби області провели 1401 перевірку суб’єктів господарювання з питання дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції на суму майже 44 мільйони гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області