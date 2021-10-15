Запоріжці – переможці і призери всеукраїнського літконкурсу

Товариство імені Ольги Басараб та Олени Теліги провело всеукраїнський конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича. Днями було оприлюднено його результати.
Називаємо імена переможців (лауреатів) і призерів цього своєрідного змагання майстрів слова – наших земляків.
У номінації «Художні твори» друге місце посіла Дар’я Олегівна Гречанюк (Бердянськ) за акровірш «Волонтер і берегиня Анетта Омельченко». Заохочувальні відзнаки журі присудило Олегу Миколайовичу Гончаренку (Мелітополь) за поезії «Молитва за нашу перемогу» й Олені Дмитерко (Запорізька область)за поезії «Повертайся живим».
У номінації «Переклад поезій Олени Теліги іноземними мовами» перше місце посіла Олена Петрівна Ковязіна (Запоріжжя) за переклад поезій англійською мовою, друге – Ольга Миколаївна Ліщук (Запорізька область) за переклад поезій італійською, російською мовами та мовою музичного твору, третє – Світлана Михайлівна Причиненко (Запорізька область) за переклад поезій білоруською мовою.
Переможці отримали звання лауреатів та нагороджені спеціальними грамотами. Творчі роботи авторів – переможців (лауреатів) та призерів будуть видані в окремому збірнику.
Костянтин ПРИЧИНЕНКО