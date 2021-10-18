На Покрову згадували В’ячеслава Чорновола

Голова Народного Руху України Анатолій Корнат з побратимами завітали до Запоріжжя на Покрову, аби зустрітися з членами міського осередку. Разом зібралися біля пам’ятної дошки Вячеславу Чорноволу, аби вшанувати пам’ять колишнього лідера, першого голови Народного Руху України. Звісно разом заспівали «Ще не вмерла України ні слава, ні воля…» та поклали квіти до пам’ятної дошки В’ячеславу Максимовичу. Поспілкувавшись з кореспондентом «Правда ЗП», Анатолій Корнат запевнив, що Народний Рух України продовжує докладати зусилля з підтримки громадянських ініціатив, спрямованих на розвиток національної свідомості суспільства. Також Голова Народного Руху поділився власними думками про подальшу долю нашої країни.
«Ця козацька земля, і цей день для мене особисто несуть відчуття того, що я, як громадянин України живу в епоху, коли ми нарешті маємо все те, що потрібно для того щоб творити нову державу з тим змістом, який ми хочемо мати у цій країні. Ми мріємо мати країну вільних, видатних, самодостатніх людей, які можуть реалізувати себе сповна саме на цій землі, де чесна праця, справедливість, соціальна рівність, де є можливість реалізувати свій потенціал, не говорячи «А що мені ця країна , чи ця держава дала?». А мати можливість віддати власні зусилля цій країні, цій державі», – зазначив Анатолій Корнат.
Далі було живе спілкування, спільне обговорення подальших дій Народного Руху, та цікава екскурсія історичними місцям острова Хортиця. Присутній на заході запорізькій співак Анатолій Сердюк виконав кілька нових, а також вже відомих і вельми популярних власних пісень.
Олександр Максимов