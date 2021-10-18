Територіальні громади на Запоріжжі набувають досвіду самостійно вирішувати свої нагальні проблеми

Український кризовий медіа-центр у рамках реалізації Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» організував у Запоріжжі за проектом «Протидія дезінформації на півдні та сході України» для керівниками місцевих ЗМІ «Інтерв’ю у вузькому колі» з представниками об’єднаних територіальних громад нашої області.
У заході взяли участь Борис Ковальчук( Більмацька селищна рада Пологівського району), Світлана Нестеренко( Розівська селищна рада Бердянського району), Людмила Веремій( Чернігівська ОТГ Бердянського району ), Іван Сеник( Новоуспенівська ОТГ Мелітопольського району), представники Терпінівської ОТГ( Мелітопольського району) і Токмацької ОТГ. Вони підтвердили, що нарешті люди у глибинці відчули себе справжніми господарями на своїй землі. Вони реально побачили, що мають на своїх територіях, і спільно вирішують, що з цим робити. Для залучення громадян до співпраці у вирішенні нагальних питань активно використовують такий ефективний інструмент як громадський бюджет. У більшості ОТГ за сприяння фахівців програми USAID DOBRE працюють над розробкою стратегії розвитку громад з урахуванням географічних та історичних особливостей. На даному етапі доводиться вирішувати чимало поточних проблем, зокрема із реформуванням освіти, медицини, соціального сектору, надання адміністративних послуг( у ЦНАПах), розвиток комунальних підприємств і впорядкування місцевої інфраструктури . На тлі спільних для багатьох ОТГ проблем у кожної є й свої специфічні завдання, які вимагають невідкладних рішень. Так радниця Токмацького міського голови Наталя Криворучко розповіла про необхідність збалансувати потреби міського і сільського населення, адже у Токмацьку ОТГ увійшли як безпосередньо місто Токмак, так і прилеглі сільські території. Для багатьох громад на часі вирішення земельних питань, в тому числі , впорядкування і переоформлення ділянок, які ще й досі перебувають у державній власності, або таких, що статус залишається невирішеним.
Йшла мова і про розвиток місцевих виробничих підприємств, агротуризму у поєднанні з реалізацією крафтової продукції, започаткування підприємств приватно-комунального партнерства.
Всі учасники зустрічі були одностайні щодо невідкладного вирішення завдання із утримання молоді на селі – надання молодим фахівцям робочих місць з гідною оплатою, житла, можливостей цікавого і змістовного дозвілля.
Підбиваючи риску розмові, представники ОТГ Запорізької області відмітили важливу роль Програми USAID DOBRE і подякували Українському кризовому медіа-центру за надання консультування і допомоги з реалізації заходів реформи децентралізації, які спрямовані на підвищення добробуту жителів області.