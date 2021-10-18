За забруднення довкілля запорізькі компанії сплатили понад 353 мільйони гривень

З початку року від запорізьких компаній і підприємців до бюджетів усіх рівнів надійшло 353 мільйони 600 тисяч гривень екологічного податку. Порівняно із січнем-вереснем 2020 року надходження збільшилися на 38 мільйонів 500 тисяч гривень або на 12 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
До державного бюджету сплачено майже 215 мільйонів гривень, що на 21,5 мільйона гривень більше, ніж торік, до місцевих скарбниць спрямовано близько 139 мільйонів гривень, що перевищило минулорічні відрахування на 17 мільйонів гривень.
Так, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські підприємства перерахували майже 184 мільйони гривень, суб’єкти господарювання обласного центру поповнили бюджети на 135 мільйонів гривень, Запорізького району – на 21,4 мільйона гривень, мелітопольські та веселівські платники – на 3,5 мільйона гривень, бердянські та приморські – на 3,3 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – на 2,4 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – на 1,3 мільйона гривень тощо.
Всього в регіоні нараховується 3433 виробництв та господарств, які під час своєї діяльності здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря або у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області