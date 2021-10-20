Запчастини до сільськогосподарської техніки – як вибирати

На сучасному етапі сільськогосподарські роботи неможливі без спеціальної техніки. Вона дозволяє вчасно і належним чином обробляти велику кількість земельних угідь. Прискорювати посадку і збір культур, поліпшувати якість продукції, знижувати витрати на ручну працю. Щоб спецтехніка в сільському господарстві працювала довго і продуктивно, її періодично потрібно оновлювати, проводити діагностику та ремонт. Для цього варто вибирати і купувати запчастини до сг техніки на agroman.in.ua, де в наявності все необхідне.
Різновиди сільськогосподарської спецтехніки
Машини, що задіяні в процесі сільськогосподарських робіт, можливо поділити на наступні категорії:
- Збиральна механіка
Найпоширеніший тип збиральної техніки – комбайни. Сучасні самохідні машини здатні виконувати більше функцій, зокрема не тільки збирати зернові, але й очищати їх на первинному рівні від зайвого сміття.
- Допоміжні пристрої
Агрегатів, що допомагають у вирощуванні культур досить багато. Це і обприскувачі, культиватори, механізми для створення лунок, збирання ягід, фруктів. З часом подібних агрегатів стає все більше, їх функції ускладнюються і стають точнішими.
- Посадочні механізми
До них належить буксирувальне обладнання, що застосовується для посівів зернових, овочів, коренеплодів. Іноді можуть використовуватись пристрої для внесення в чорнозем різних препаратів.
Трактори
Найбільше використовується для даного виду діяльності. Трактори виконують роль тяглової сили для спеціального обладнання, такого як борони, оприскувальні агрегати, сівалки та інших механізмів, які потрібні для якісної обробки землі і культур.
Правила вибору запчастин
Механізми, які б надійні вони не були, рано чи пізно потребують ремонту чи оновлення. Всі запчастини поділяються на:
- Оригінальні. Їх виготовляють ті самі виробники, що випускають сільськогосподарську техніку, або окремі заводи за ліцензією. Відрізняються високою якістю, витривалістю та коштують значно дорожче.
- Копії. Китайські майстри копіюють будь-які деталі. Зрозуміло, що ціна на таку продукцію дуже низька, але і якість відповідна.
Яким запасним частинам надати перевагу, це особиста справа кожного власника спецтехніки, але деталі низької якості доведеться частіше змінювати, до того ж підібрати точну копію – не просто. Можливо ще самостійно потрібно підганяти до ідеальних розмірів.
Запасні частини до с\г техніки, на сьогодні, доступні всім. Однак важливо підібрати точні деталі, щоб техніка працювала належним чином і служила довго.