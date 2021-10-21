Податкові надходження від запорізьких землекористувачів зросли на 177 мільйонів

З початку року до бюджетів запорізьких громад надійшло 1 мільярд 349 мільйонів гривень плати за землю. Це на 177 мільйонів гривень або на 15 відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, підприємства, організації та установи спрямували до скарбниць 1 мільярд 118 мільйонів гривень, фізичні особи – 231 мільйон гривень.
Так, власники і орендарі ділянок обласного центру направили до бюджету міста майже 736 мільйонів гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили понад 112 мільйонів гривень, бердянські та приморські – 91,4 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські – 88,7 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 72 мільйони гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 61 мільйон гривень, василівські та михайлівські – 56 мільйонів гривень, токмацькі та чернігівські – 44,4 мільйона гривень тощо.
У Запорізькій області станом на початок жовтня земельний податок і орендну плату перераховують до бюджетів громад 9080 юридичних осіб та майже 286 тисяч фізичних осіб.
Нагадуємо, 20 жовтня – останній день подання декларації з плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень у разі неподання податкової декларації на 2021 рік.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області