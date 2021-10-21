Про важливість збільшення частки ПДФО на користь запорізьких громад: як виконувати всі функції, що належить, та ще більше?

Непрості завдання стоять перед місцевим самоврядуванням Запорізької області. Останніми роками суттєво збільшилось навантаження на місцеві бюджети через додатково делеговані державою повноваження. Йдеться про виплату зарплати непедагогічним працівникам, забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладам освіти та охорони здоров’я, фінансування пільгового проїзду залізничним, автомобільним, електротранспортом, оплата послуг зв’язку й т. ін. Всі ці видатки повинна компенсувати держава, але громади Запорізької області вимушені відволікати власні кошти на виконання державних повноважень, які державою не фінансуються. Тому органи місцевого самоврядування постійно стикаються з проблемами з реалізацією власних повноважень. Через форс-мажор цього року – зростання цін на газ, місцеві бюджети отримали ще й додаткове навантаження. Яким чином можна сприяти підвищенню фінансовій спроможності «на місцях», збалансувати місцеві кошториси, знають фахівці Асоціації міст України.
Зростання цін на природний газ та послуги з його розподілу у цей опалювальний сезон ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону 2021/2022 років. Через рішення уряду, саме на органи місцевого самоврядування покладається це фінансове навантаження. Так, видатки з бюджетів місцевого самоврядування на забезпечення теплом бюджетних установ (шкіл, позашквльних установ, садочків, лікарень та ін.) у зв’язку з підвищенням ціни на природний газ із 8 грн до 16,8 грн за куб. м складуть у опалювальному сезоні 2021/2022 майже 16 млрд грн, що на 8 млрд грн більше ніж у попередньому.
Окрім того, збереження/утримання діючого тарифу на послуги теплопостачання для побутових споживачів потребуватиме дофінансування з бюджетів місцевого самоврядування на підтримку підприємств теплокомуненерго обсягом 15 млрд грн.
Частковою компенсацією таких додаткових видатків, вважають в АМУ, може стати збільшення частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб і ухвалення для цього відповідних змін до Бюджетного кодексу України з 60% до 65% (законопроєкт № 5066).
До історії питання
З початку реформи децентралізації, з 2015 року, декларуючи передачу повноважень та забезпечення поступової фінансової автономії місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів України поступово переклав на бюджети місцевого самоврядування видаткових повноважень, за інформацією Асоціації міст України, з 34 млрд грн у 2015 році до 211 млрд грн у 2020 році. У тому ж 2015 році з місцевих бюджетів територій держава забрала до державного бюджету 25 відсотків найбільшого джерела доходів -ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Тож за даними 2020 року, через це місцеві бюджети недоотримують лише з цього джерела доходів в цілому в Україні 35,5 млрд грн, а місцеві бюджети Запорізької області – понад 3 млрд грн щороку. Наприклад з бюджету міста Мелітополь у поточному році буде профінансовано незабезпечених державою видатків обсягом 90 млн грн, з бюджету Якимівської селищної територіальної громади – понад 45 млн грн, Біленківської сільської – понад 11 млн грн, Більмацької селищної громади – понад 20 млн грн., Михайлівської селищної ради – понад 50 млн грн. І такі приклади можливо навести по кожній громаді області.
Фінансові виклики
Недостатність фінансів у місцевих громад впливає на сферу житлово-комунального господарства, утримання дорожньої інфраструктури, матеріально-технічну базу установ закладів освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери, недофінансування міських цільових програм тощо. Але навіть 5% ПДФО додатково дозволить громадам Запорізької області додатково отримати понад 800 млн грн. Так бюджет м. Запоріжжя поповниться майже на 350 млн грн, Якимівська громада отримає 3.3 млн грн, Більмацька – 1.8 млн грн, Михайлівська селищна громада – понад 2 млн грн.
Як розповіли фахівці Мелітопольської міської ради, збільшення відсотку зарахувань ПДФО з 60 до 65% в умовах затверджених показників 2021 року, забезпечить надходження додаткового ресурсу обсягом 38,4 млн грн. Це значно посилить фінансову спроможність територіальної громади та дозволить витратити ці кошти на вирішення питань, пов’язаних з виконанням делегованих повноважень. Так, гроші спрямують на фінансову підтримку з міського бюджету закладів охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок коштів НСЗУ. Частиною грошей буде погашено заборгованість за рішеннями суду по державним соціальним гарантіям по пільговому проїзду та зв’язку та заробітну плату непедагогічнім працівникам закладів середньої освіти, які раніше фінансувалися за рахунок освітньої субвенції.
– Приходиться робити те, що не робили більше 50 років, – каже голова Більмацької селищної ради Борис Ковальчук. – Раніше ПДФО залишали на рівні районів та з районного бюджету утримувались соціальні установи та комунальні заклади, а зараз повноваження на себе взяли громади. Ми підтримуємо ініціативу Асоціації міст України, але нам потрібно і більша частка, 75% ПДФО.
Асоціація міст України лобіює збільшення частки ПДФО для бюджетів громад із 60 до 65% ПДФО як компромісне рішення, розуміючи, що реальна потреба складає 75-80%.
Депутатська підтримка
Дійсно, податок та збір на доходи фізичних осіб є одним із основних бюджетоутворюючих податків територіальних громад. Підтримка народними депутатами України законопроєкту №5066 дуже важлива. Це дасть можливість частково компенсувати наявні втрати місцевих бюджетів України обсягом 11,1 млрд грн, а місцевим бюджетам Запорізької області – майже 800 млн грн.
Прийняття законопроекту № 5066 дасть можливість отримати цей ресурс місцевим бюджетам вже в 2022 році. Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України пропонує місцевим радам звернутися до Верховної ради України та народних депутатів від Запорізької області з пропозицією невідкладного розгляду та прийняття у цілому законопроекту № 5066.
Збільшення частки зарахування ПДФО сприятиме підвищенню зацікавленості місцевого самоврядування щодо вжиття заходів із створення додаткових робочих місць, збільшенню доходів працюючих громадян та виведенню з тіні заробітної плати.
Інна Бахтіна, консультантка з питань комунікацій Запорізького регіонального відділення АМУ