Проведення культурно-мистецьких заходів тимчасово припинено. Всі придбані квитки залишаються дійсними

У зв’язку з встановленням на території Запорізької області “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення хвороби COVID-19 з 18 жовтня 2021 року проведення культурно-мистецьких заходів тимчасово припинено.
Всі придбані на культурно-мистецькі заходи квитки до Запорізької обласної філармонії залишаються дійсними. Про проведення запланованих заходів буде повідомлено додатково.
Дякуємо за розуміння!
Завжди раді зустрічі з вами у концертному залі імені Глінки Запорізької обласної філармонії!
Бережіть себе та своїх близьких і будьте здорові!