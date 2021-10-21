Проведення культурно-мистецьких заходів тимчасово припинено. Всі придбані квитки залишаються дійсними

Проведення культурно-мистецьких заходів тимчасово припинено. Всі придбані квитки залишаються дійсними

У зв’язку  з  встановленням на території Запорізької області  “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення хвороби COVID-19  з 18 жовтня 2021 року  проведення культурно-мистецьких заходів тимчасово припинено.

Всі придбані на культурно-мистецькі заходи квитки до Запорізької обласної філармонії  залишаються дійсними. Про проведення запланованих заходів буде повідомлено додатково.

Дякуємо за розуміння!

Завжди раді зустрічі з вами у концертному залі імені Глінки Запорізької обласної філармонії! 

Бережіть себе та своїх близьких і будьте здорові!

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