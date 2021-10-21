Від запорізьких компаній і організацій державна скарбниця отримала 738 мільйонів гривень

З початку року запорізькі підприємства спрямували до державного бюджету 738 мільйонів гривень податку на прибуток. Порівняно з аналогічним періодом минулого року суб’єкти господарювання регіону збільшили сплату податку на 180 мільйонів гривень або на 32 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, з прибутків платників м. Запоріжжя скарбниця отримала більше 508 мільйонів гривень, мелітопольських і веселівських – 92,7 мільйона гривень, бердянських та приморських – 52,8 мільйона гривень, вільнянських та новомиколаївських – майже 21 мільйон гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 16,8 мільйона гривень, токмацьких і чернігівських – понад 11 мільйонів гривень тощо.
Всього у регіоні налічується 582 платника податку на прибуток.
Нагадаємо, цей платіж, базова ставка якого складає 18 відсотків, обчислюється суб’єктами господарювання самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області