З початку року постійну роботу знайшли майже 500 осіб з інвалідністю

Протягом останніх років на законодавчому рівні створено дієві механізми соціального захисту осіб з інвалідністю, у тому числі від безробіття, поширено перелік соціальних послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі послуги із сприяння працевлаштуванню.
«Завдання щодо сприяння у працевлаштуванні – складне, тому що необхідно вирішувати цілий ряд проблем. Ще складнішим це є для людей з інвалідністю, оскільки при працевлаштуванні осіб даної категорії враховуються і медико-соціальні рекомендації. Запорізькою обласною службою зайнятості ведеться значна робота зі сприяння громадянам з інвалідністю в реалізації їх невід’ємного права на продуктивну працю і зайнятість. Цьому передувало набуття досвіду в результаті тісної співпраці з органами влади та місцевого самоврядування, управліннями соціального захисту населення, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями осіб з інвалідністю. Завдяки спільним зусиллям, з початку року нам вдалось знайти постійну роботу для майже 500 осіб з інвалідністю, – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
З початку року 60 безробітних громадян із інвалідністю залучено до участі у громадських роботах або інших роботах тимчасового характеру.
Значна кількість осіб з інвалідністю, які звертаються до державної служби зайнятості, потребує перекваліфікації або перенавчання, бо за період хвороби втрачають навички, які б відповідали потребам ринку праці, що зменшує їх шанси на працевлаштування. Тому, професійне навчання осіб з інвалідністю виступає однією із важливих складових стратегії надання рівних можливостей для працевлаштування. Протягом року за направленням служби зайнятості області проходили професійне навчання 60 безробітних осіб з інвалідністю.
Служба зайнятості спільно з соціальними партнерами забезпечує адресну підтримку з метою їх соціальної, психологічної та професійної адаптації, в тому числі і на ринку праці. Фахівці служби зайнятості у роботі із особами з інвалідністю часто виявляють психологічні перепони, що заважають їм працевлаштуватися, самореалізуватися в соціумі. Тож, з метою підвищення мотивації людей з інвалідністю до праці та зміни відношення роботодавців до цієї категорії, кожним центром зайнятості Запорізької області проводяться певні заходи: кожній особі з інвалідністю, яка звертається до служби зайнятості, надається весь спектр профорієнтаційних послуг. Всього у 2021 році надано більше 2,3 тис. таких послуг.
Задля ліквідації соціальних, правових бар’єрів та забезпечення людям з інвалідністю рівного доступу до отримання інформаційно-консультаційних, профорієнтаційних заходів, освіти, роботи проводяться ярмарки та міні-ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, семінари, засідання «за круглим столом» тощо.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-19-02