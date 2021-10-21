Запорізькі власники нерухомості поповнили бюджети громад на 182 мільйони

У січні-вересні до місцевих бюджетів надійшло 182 мільйони гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року сплачена сума зросла на 58 мільйонів гривень.
Так, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб скарбниці отримали 120 мільйонів 211 тисяч гривень, від фізичних осіб – 61 мільйон 804 тисячі гривень.
Найбільші платежі спрямовані до міського бюджету Запоріжжя – 73 мільйони 313 тисяч гривень. Мелітопольські та веселівські власники нерухомого майна перерахували до скарбниць 29 мільйонів гривень, якимівські та приазовські – 18,7 мільйона гривень, бердянські та приморські – 16 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 9 мільйонів гривень, василівські та михайлівські – 7 мільйонів гривень, Запорізького району – 8,2 мільйона гривень тощо.
Всього у регіоні станом на початок жовтня нараховується 4546 платників-юридичних осіб та 41 тисяча фізичних осіб.
Нагадаємо, ставки податку на нерухоме майно встановлюють своїми рішеннями сільські, селищні, міські ради та територіальні громади. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за один квадратний метр.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області