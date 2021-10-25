Автовласники поповнили запорізькі бюджети на чотири мільйони гривень

За дев’ять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 4 мільйони 100 тисяч гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише у вересні власники елітних авто поповнили скарбниці на 278 тисяч гривень.
Від підприємств і організацій бюджети громад отримали майже три мільйони гривень, від фізичних осіб – 1,1 мільйона гривень.
Так, до міської скарбниці Запоріжжя спрямовано 2 мільйони 146 тисяч гривень, оріхівські та гуляйпільські платники забезпечили 508 тисяч гривень, бердянські та приморські – 262 тисячі гривень, мелітопольські та веселівські – 255 тисяч гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 192 тисячі гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 192 тисячі гривень тощо.
Всього в регіоні зареєстровано 187 автівок, які оподатковуються транспортним податком, 125 з яких перебувають у власності юридичних осіб, 57 – у фізичних осіб.
Нагадаємо, податок за ставкою 25 тисяч гривень на рік сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Перелік цих транспортних засобів розміщений на сайті Міністерства економіки України: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області