Гелікоптер рятуватиме людей

Минулого тижня на території Запорізькій обласної кліничної лікарні презентували легкий санітарний гелікоптер з двома двигунами Мі-2МСБ-1, модифікований на підприємстві АТ «Мотор Січ».
Презентацією цього гвинтокрила започатковано медичну авіацію, і не лише у Запоріжжі, але і в Україні. Відтепер створені умови для транспортування важкохворих, яким потрібна екстрена медична допомога, і які знаходяться за межами міста, у сільський районах області, та поза нею. Санітарний вертоліт можна використовувати для перевезення важко - хворого у супроводі бригади медиків з районної лікарні в обласну, а також для доставки в лікарню потерпілого в ДТП, коли для порятунку важлива кожна хвилина. Тож в межах створення сучасного медичного хаба, на території лікарні був обладнан і спеціальний гелікоптерний майданчик. На презентації були присутні директор Запорізької обласної кліничної лікарні Ігор Шишка, голова облдержадміністрації Олександр Старух , президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, інші представники влади, та численна преса.
Присутнім було продемонстрували можливості гелікоптера , який доставив умовного пацієнта, а також взаємодію його екіпажу з бригадою «швидкої допомоги», яка забрала доставленого хворого, для його подальшої госпіталізації.
Президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв зазначив, що гелікоптер створений підприємством «Мотор Січ», та обладнаний медичним спорядженням у відповідності до стандартів ЄС. Вартість машини становить близько 3-х мільйонів гривень. Проєкт з аеромедичної евакуації у Запоріжжі буде діяти в межах державно-приватного партнерства. Тобто, транспортування хворих і техобслуговування машин здійснюватимуть працівники компанії «Мотор Січ». Держава має надати певне його фінансування. Наразі це питання ще не вирішено до кінця, але готується спеціальна обласна програма.
Детально робота аєромедичної евакуації має виглядати наступним чином. Гелікоптер та його екіпаж постійно чергують на аеродромі АТ «Мотор Січ», який знаходиться неподалік обласної лікарні. Час підльоту до неї становить три хвилини. У разі потреби поступає виклик пілотам, і машина здіймається у повітря, для виконання чергового завдання.
Також В’ячеслав Богуслаєв нагадав присутнім що ідея створення медичного гелікоптера для зародилася давно, і сьогодні зусиллями великої команди професіоналів її вдалося втілити в життя. «Десять років тому я розповідав, що колись буде створено наш вертоліт і ось перед нами стоїть вертоліт, який на 85% складається з українських деталей і вузлів. Ми за цей час освоїли двигуни, редуктор, композитні лопаті, на 40% композитний фюзеляж»- зазначив В’ячеслав Богуслаєв.
Крейсерська швидкість гелікоптера Мі-2МСБ-1-180 км/год, дальність без дозаправки 880 км. Машина обладнана наступними медичними пристроями: система кисневого постачання, апарат ШВЛ, дефібрилятор – монітор, портативний вакуумний відсмоктувач (аспіратор), помпи для інфузії. Одночасно гелікоптер має можливість взяти на борт п’ятьох чоловік.
Олександр Максимов