Ринок праці Запорізької області

Станом на 22 жовтня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,0 тис. осіб, з них 9,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 22 жовтня 2021 року – 1686 одиниць (у м. Запоріжжі – 965 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).
З початку жовтня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 168 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 86 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.