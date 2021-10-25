Від запорізьких водокористувачів бюджети отримали більше 185 мільйонів гривень

У січні-вересні запорізькі підприємства спрямували до бюджетів усіх рівнів 185 мільйонів 200 тисяч гривень рентної плати за спеціальне водокористування. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету сплачено майже 102 мільйони гривень, до місцевих – понад 83 мільйони гривень.
Найбільші суми направили до скарбниць енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання – 84 мільйони гривень, м. Запоріжжя – 77 мільйонів гривень, якимівські та приазовські – 1,4 мільйона гривень, токмацькі та чернігівські – 1,2 мільйона гривень, мелітопольські та веселівські – більше мільйона гривень, василівські та михайлівські – 749 тисяч гривень тощо.
Всього станом на початок жовтня в регіоні нараховується 487 компаній, які перераховують до бюджетів рентну плату за спеціальне водокористування.
Нагадаємо, платіж справляється за спеціальне використання поверхневих або підземних вод, за шахтну, кар’єрну та дренажну воду, а також для потреб гідроенергетики, водного транспорту та рибництва.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області