За використання надр запорізькі підприємства сплатили до бюджетів 1,2 мільярда гривень

За вісім місяців компанії регіону спрямували до бюджетів усіх рівнів 1 мільярд 187 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, що на 921 мільйон гривень більше, ніж торік.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, із загальних надходжень 830 мільйонів гривень перераховано до державного бюджету, до місцевих скарбниць – 357 мільйонів гривень.
Так, у січні-вересні василівські та михайлівські підприємства сплатили 1 мільярд 136 мільйонів гривень, платники м. Запоріжжя спрямували до скарбниць 20,4 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – 7,5 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 6 мільйонів гривень, бердянські та приморські – 4,2 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 3 мільйони, Запорізького району – 4,3 мільйона тощо.
На даний час у Запорізькій області на обліку перебуває 574 суб’єкти господарювання, які користуються надрами та здійснюють видобуток корисних копалин.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 70 відсотків рентної плати за користування надрами зараховується до державного бюджету, 30 відсотків – до місцевих бюджетів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області