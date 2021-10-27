Яких фахівців шукають роботодавці

Станом на 1 жовтня 2021 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Запорізької області становила 1720 одиниць.
За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (29,4%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі (14,5%), освіти (12,5%) та у сфері охорони здоров’я (7,7%). У професійному розрізі, найбільше вакансій подано для працевлаштування: • 22,2% кваліфікованих робітників з інструментом (слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник, слюсар з механоскладальних робіт, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, маляр, слюсар із складання металевих конструкцій, пекар, швачка); • 16,4% некваліфікованих працівників (підсобний робітник, прибиральник службових приміщень, вантажник, двірник, комірник, сторож, прибиральник виробничих приміщень, кухонний робітник); • 15,9% робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій, токар, оператор заправних станцій, фрезерувальник, оператор верстатів з програмним керуванням, тракторист-машиніст с/г виробництва, дорожній робітник); • 12,7% працівників сфери торгівлі та послуг (продавець продовольчих товарів, кухар, охоронник, продавець-консультант, помічник вихователя, продавець непродовольчих товарів, молодша медична сестра, бармен, буфетник, офіціант); • 11,3% фахівців (бухгалтер, сестра медична, вихователь, електрик дільниці, майстер виробничого навчання, фармацевт, асистент вчителя, фахівець); • 10,8% професіоналів (вчитель, вихователь, економіст, практичний психолог, інженер, інженер з охорони праці, соціальний працівник, юрисконсульт, інженер конструктор); Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Станом на 1 жовтня 2021 року, в середньому по Запорізькій області, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних (на 1 жовтня 2020 року – 8 осіб). Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійнокваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендувало 17 осіб), кваліфікованих робітників сільського господарства (15 осіб), технічних службовців (14 осіб).
Відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ