На сполох! Запорізькі громади можуть позбавити бюджетів розвитку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволяє Міністерству фінансів і місцевим державним адміністраціям зупиняти виконання бюджетів територіальних громад, а також ліквідує бюджети розвитку.
Ліквідація місцевих бюджетів розвитку заплановано на 2023 рік. Проєктом закону №6062 передбачається перенесення джерел фінансування доходів бюджету розвитку в загальний фонд. Таким чином, доходи розвитку будуть спрямовані на поточні витрати – фонд заробітної плати, утримання та ін.
Сьогодні кошти бюджету розвитку використовуються громадами на проведення ремонтів і реконструкцій, будівництво, придбання дороговартісного обладнання, в тому числі для лікування хворих на коронавірус.
Також законопроєкт дозволяє забирати у місцевих бюджетів невикористані залишки освітньої державної субвенції, що заборонить місцевій владі використовувати можливість накопичення цих грошей.
Запропонований урядом законопроєкт значно розширює контрольні функції Міністерства фінансів і місцевих державних адміністрацій. Чиновники зможуть через суд зупиняти рішення місцевих рад про бюджет, причому не доведеться навіть чекати закінчення судового розгляду.
Законопроєктом пропонується направляти до держбюджету 70% доходів від викупу комунальної землі.
Вилучення терміну «бюджет розвитку» зі статей Бюджетного кодексу позбавить органи місцевого самоврядування права на депозитне розміщення в банках.
Крім іншого, проєкт закону скорочує джерела доходів для місцевих громад, вилучаючи зі структури доходів оплату зборів за видачу ліцензій на проведення лотерей.
Аналітики Асоціації міст України підготували лист до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (зауваження до Законопроєкту № 6062).
Інна Бахтіна,
консультант Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування у Запорізькій області