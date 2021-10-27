Підприємці спрямували до бюджетів запорізьких громад понад 1,2 мільярда гривень

У січні-вересні до місцевих скарбниць регіону надійшло 1 мільярд 263 мільйони гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом запорізькі підприємці збільшили рівень сплати на чверть мільярда гривень або на 25 відсотків.
Так, представники спрощеної системи оподаткування-фізичні особи спрямували до бюджетів 947 мільйонів гривень, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 158 мільйонів гривень, сільгоспвиробники – 157 мільйонів гривень.
У Запоріжжі малі та середні підприємці сплатили до міського бюджету 736 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські платники поповнили скарбниці громад на 127 мільйонів гривень, бердянські та приморські – на 93 мільйони гривень, оріхівські та гуляйпільські – на 44,6 мільйона гривень, василівські та михайлівські – на 42,3 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – на 40,6 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – на 40 мільйонів гривень тощо.
Всього в Запорізькій області на податковому обліку перебуває 54603 платники єдиного податку-фізичні особи, 8919 юридичних осіб та 2044 агровиробники.
Нагадаємо, ставка єдиного податку для суб’єктів підприємництва першої групи спрощеної системи оподаткування становить до 10 відсотків від прожиткового мінімуму, для другої групи – до 20 відсотків від мінімальної зарплати, для третьої групи – п’ять відсотків від доходу або три відсотки від доходу за умови сплати податку на додану вартість.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області